Єфремову знову продовжили арешт

Рішенням Старобільського районного суду Луганщини було продовжено арешт колишнього керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Політик залишиться під вартою ще два місці до 6 серпня. Наступне засідання у справі регіонала має відбутись за декілька тижнів, 26 червня. Місцеві ЗМІ відмічають, що за ті півроку, поки в Старобільському районному суді розглядають справу Олександра Єфремова, було допитано лише десяту частину всіх свідків зі сторони звинувачення. Захисники Єфремова висувають суду вимогу змінити міру запобіжного заходу для їхнього підзахисного. В свою чергу представники сторони звинувачення вважають, що політик й поплічник колишнього президента-втікача Віктора Януковича Олександр Єфремов має перебувати під арештом, оскільки інакше він здатен вплинути на важливих для справи свідків або почати переховуватись від правоохоронних органів.
Варто нагадати, Єфремова було затримано в кінці липня минулого року в київському аеропорту за підозрою у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність держави. Крім того,його підозрюють у підтримці так званої «ЛНР» і незаконному заволодінні майном підприємства Луганськвугілля.