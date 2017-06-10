Безвіз не матиме кінця – Порошенко

Український президент Петро Порошенко сьогодні, 10 червня, під час урочистостей з нагоди початку дії безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом заявив, що безвіз є лише початком і кінця надалі не буде, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Глава держави наголосив, що сильна об’єднана Європа буде солідарною з громадянами України і тому безвізовий режим несе в собі не лише символічне, а й практичне значення. Наступним кроком, після того, як влада країни втілила в життя проект щодо візової лібералізації, буде робота над тим, аби безвізом змогли скористатись якомога більше українців, додав Петро Порошенко. Ще один символ український президент розгледів в тому, що безвіз почне діяти напередодні Дня Росії, що відзначають в РФ 12 червня. Порошенко вважає, що Україна врешті-решт звільнилась від російських скріпів, але за свій вибір щодо руху й розвитку в сторону Європи та незалежності українці заплатили зависоку ціну.
Варто нагадати, що безвізовий режим буде діяти не відразу, а протягом ночі буде впроваджений в 4 етапи відповідно до різниці в часових поясах між країнами.