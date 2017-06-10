На українсько-румунський кордон вводять Нацгвардію

До міста Ізмаїл Одеської області буде введено додатковий підрозділ Нацгвардії, до складу якого входять близько 400 військовослужбовців. Як інформує replyua.net, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні під час робочої поїздки в Одеську область, повідомляє прес-служба МВС.
«Ми вже починаємо процес введення додаткового підрозділу Національної гвардії, яке буде розміщено тут в Ізмаїлі, аби забезпечити громадський порядок і безпеку жителів цього регіону», - сказав міністр. За його словами, введення нового підрозділу НГУ відбувається планово, відповідно до стратегічної лінії, якою передбачається нарощування присутностіі держави в Придунав'ї і Бессарабії до необхідного мінімуму.
Керівник МВС заявив, що гвардійський підрозділ в Ізмаїлі вводиться не з нагальної потреби усунення якихось військових зіткнень, а з метою превенції будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію. Як повідомив міністр, введені в Ізмаїл сили Національної гвардії будуть нараховувати близько 400 осіб, які будуть взаємодіяти з поліцейськими і забезпечувати громадський порядок. «Це будуть добре підготовлені збройні воєнізовані підрозділи, які, при необхідності, зможуть дати рішучу відсіч», - додав глава МВС.