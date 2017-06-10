На честь «безвізу» Порошенко виконав «оду радості»

Кілька годин залишилося до того моменту, коли почне діяти безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом (ЄС). Про це в своєму Twitter написав президент України Петро Порошенко, передає replyua.net.
«Ми зібралися для того, аби виконати справжню «оду радості» з нагоди отримання законного права і реальної можливості безвізових поїздок в ЄС». - зазначив президент. Він підкреслив, що для України починається новий етап, який позначає остаточний розрив з Російською імперією. Порошенко також додав, що таке грандіозне для України подія відбудеться напередодні 12 червня - Днем Росії.
«Українська влада змогла виконати реформаторський План щодо візової лібералізації. Віднині працюємо, щоб безвіз став доступним для ще більшої кількості українців. Ми почали боротьбу за скасування плати за роумінг для українців, які подорожують Європою», - підкреслив президент. Нагадаємо, що сьогодні вранці Порошенко запустив таймер безвізу «Кожна секунда, яка ним відміряється, не тільки наближає нас до безвізву. Не лише авторизує український паспорт на кордоні з ЄС, який опівночі перетвориться в паспорт європейського значення і можливостей. Вона запускає потужний двигун наших посилених контактів з об'єднаною родиною народів Євросоюзу», - заявив Порошенко.