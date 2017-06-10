валюта
СпецтемаНавальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

На честь «безвізу» Порошенко виконав «оду радості»

На честь «безвізу» Порошенко виконав «оду радості»
Кілька годин залишилося до того моменту, коли почне діяти безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом (ЄС). Про це в своєму Twitter написав президент України Петро Порошенко, передає replyua.net.

«Ми зібралися для того, аби виконати справжню «оду радості» з нагоди отримання законного права і реальної можливості безвізових поїздок в ЄС». - зазначив президент. Він підкреслив, що для України починається новий етап, який позначає остаточний розрив з Російською імперією. Порошенко також додав, що таке грандіозне для України подія відбудеться напередодні 12 червня - Днем Росії.

«Українська влада змогла виконати реформаторський План щодо візової лібералізації. Віднині працюємо, щоб безвіз став доступним для ще більшої кількості українців. Ми почали боротьбу за скасування плати за роумінг для українців, які подорожують Європою», - підкреслив президент. Нагадаємо, що сьогодні вранці Порошенко запустив таймер безвізу «Кожна секунда, яка ним відміряється, не тільки наближає нас до безвізву. Не лише авторизує український паспорт на кордоні з ЄС, який опівночі перетвориться в паспорт європейського значення і можливостей. Вона запускає потужний двигун наших посилених контактів з об'єднаною родиною народів Євросоюзу», - заявив Порошенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Окара: к чему автоматически может привести визовый режим с Россией?

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
10 июн 2017
13078

Манн: презрение к народу так ярко проявляется только у украинских политиков, и суд Стокгольма вовсе не отменил «бери или плати»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что его всегда удивляли украинские политики, которые проявляют беспринципность и абсолютное презрение к своему

10 июн 2017
12657

Публицист пояснил, почему для россиян украинский безвиз станет ужасом

Для российских граждан завтрашний день, когда украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут безвизово посещать страны Шенгенской зоны, станет, без преувеличений, «ужасным и черным». Как передает

Последние новости

Швеція профінансує для України проект про гендерну рівність

У Міненерго назвали дату, коли Україна буде здатна імпортувати газ з Норвегії

Київ почав переговори з ЄС щодо скасування плати за роумінг

Клімкін звернувся з амбітними пропозиціями до ЄС

Єфремову знову продовжили арешт

Волонтер: где Российская империя, Ленин, Сталин, Гитлер, СССР? Их нет, а Украина есть. Вот и РФ не будет, а Украина останется

Если Станко награждают за заслуги перед Минобороны, то у меня вопрос, кому эти заслуги в нашем Минобороны были выгодны, – блогер

Контрактову площу очистили від МАФів

Безвіз не матиме кінця – Порошенко

Блогер: Міноборони зробило крок після якого завтра на Авдієвській промзоні буде телеканал «Звезда», а на Світлодарській дузі – РТР

Пакистанський суд виніс смертний вирок за допис у Facebook

На українсько-румунський кордон вводять Нацгвардію

На честь «безвізу» Порошенко виконав «оду радості»

Україна подасть апеляцію у справі про «борг Януковича»

Розстріл у Московській області: озброєний чоловік з вікна стріляє по перехожих

Південно-Донбаський водовід знову працює – СЦКК

Журналіст повідомив про активізацію бойових дій на Донбасі

Українські жінки поступаються чоловікам у розмірах зарплатні на 27,5 %

До Латвії прибули військові з Канади

К 2025 году гигантская «Тойота» и «Хонда» планируют завершить создание вообще 100-процентной полностью беспилотной машины

 Новости за день