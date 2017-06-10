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Україна подасть апеляцію у справі про «борг Януковича»

Україна подасть апеляцію у справі про «борг Януковича»
В Мінфіні України повідомили про плани подати апеляцію в справі про «борг Януковича» в розмірі 3 млрд. доларів, яка знаходиться на розгляді у Високому суді Лондона. Про це інформує replyua.net з посиланням на прес-службу відомства. «Під час засідання, яке відбулось в англійському суді 26 травня 2017 року, суддя Блер продовжив термін подачі Україною апеляції на 14 днів (з 9 червня 2017 року до 23 червня 2017 року)», - наголошується в повідомленні. Відзначається, що українська сторона подасть документи в зазначений термін.

Варто нагадати, що в жовтні 2016 року Міністерство фінансів України надало в Високий суд Лондона докази, згідно з якими справа про «борг Януковича» має розглядатися за розширеною процедурою Відповідно до представлених Україною доказів, Російська Федерація є справжньою стороною угоди і в даний час вимагає погашення боргу, незважаючи ні на її незаконні дії по відношенню до України, які змусили Україну укласти угоду, ні на руйнівні збитки, які Росія завдала і продовжує завдавати Україні, її економіці і народу з того часу.

Як відомо, у березні поточного року британський суд зняв з Росії звинувачення в наданні політичного тиску в питанні видачі кредиту на 3 мільярди доларів в грудні 2013 року на той час президенту України Віктору Януковичу, а також дав дозвіл на прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди 3 мільярди доларів .
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