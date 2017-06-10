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Українські жінки поступаються чоловікам у розмірах зарплатні на 27,5 %

Українські жінки поступаються чоловікам у розмірах зарплатні на 27,5 %
Представництво Державної служби статистики повідомило, що середня заробітна плата штатного співробітника-чоловіка за результатами першого кварталу поточного року виявилась на 27,5 % більше, ніж в жінки, яка займає аналогічну посаду, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, якщо середня зарплатня чоловіка складала 7160 гривень, то жінки за таку ж роботу отримували в середньому 5612 гривень. Однак у Держстаті відмітили, що відповідна кардинальна різниця є характерною не для всіх сфер зайнятості. Зокрема, відомо, що в сфері операцій з нерухомістю жінкам платять 5266 гривень, а це всього на 257 гривень менше, ніжі чоловікам цієї сфери зайнятості. Така ж тенденція спостерігається і в освітній сфері, де жінки отримують в середньому 5247 гривень, а чоловіки на 181 гривню більше.

Однак найбільший розрив спостерігається між рівнем середньої заробітної плати чоловіків та жінок, які зайняті у області фан снів та страхування. Якщо жінки в середньому в першому кварталі 2017 року отримували 9793 гривень, то чоловікам платили 16118 гривень за таку ж роботу.
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