Нова дорожня поліція запрацює вже в понеділок – Князєв

Керівник Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що вже з понеділка, 12 червня, свою роботу розпочнуть співробітники нової дорожньої поліції, яка має на меті повністю замінити колишню систему Державної автоінспекції, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Як зазначив голова Нацполіції, днем раніше, за згодою керівника МВС Арсена Авакова, було підписано наказ, яким встановлюється, що на десяти основних державних магістралях почнуть працювати наряди дорожньої поліції. Князєв зазначив, що 30 нарядів оновленої дорожньої поліції працюватимуть на сучасних автівках марки Hyundai. Очільник Нацполіції також сподівається, що вже з цього нового тижня складова ДТП на ключових автомобільних магістралях докорінно зміниться. Він також наголосив, що не варто вважати дорожню поліцію як повернення старого ДАІ, адже це, за словами керівника поліцейських, буде кардинально нова служба, що буде підпорядковуватись очільнику патрульної поліції.
Варто відмітити,що напередодні Сергій Князєв повідомляв, що сформовані підрозділи дорожньої поліції зможуть запрацювати на території України з вересня.