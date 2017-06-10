Нардеп: курс на вступление Украины в НАТО – это четкий сигнал Западу и России, с одними сближаемся, с другими – прощаемся

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Народный депутат, глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в эфире одной из радиостанций отметила, что законодательное закрепление стремления членства Украины в Североатлантическом альянсе дает агрессору понять, что для Украины этот путь является безальтернативным.По словам нардепа, этот законопроект имеет две сопоставимых. Одна из них направлена на внутреннюю политику, другая – на внешнюю. В первую очередь это сигнал нашим странам-партнерам, которые сегодня поддерживают Украину в противостоянии с Российской Федерацией, и так же – агрессору, который должен понимать, что для Украины путь евроатлантической интеграции является безальтернативным. По внутреннему аспекту, то этот законопроект будет способствовать дальнейшему развитию доктринальных документов, которые будут направлены на реформирование сектора безопасности и обороны, согласно стандартам и критериям НАТО. «Разговоры относительно заявки на членство мы безусловно будем подавать, когда достигнем стандартов и критериев, а главное – когда это стремление Украины будет полностью поддержано членами-странами. Ведь мы знаем, что членства мы можем достичь только при полной поддержке нашей заявки всеми странами-членами альянса», – отметила Ирина Фриз.Она добавляет, что касается ПДЧ, то мы уже сейчас имеем в более мягкой форме так называемую Годовую национальную программу, мы уже восстановили работу межведомственной комиссии Украина-НАТО, которая начинает работать в этом направлении. «Принципы, которые мы сегодня закладываем в реформирование сектора безопасности и обороны, в том числе даже закон о нацбезопасности, который сейчас на обсуждении, являются доктринальнымы, основополагающими и такими, которые определяют наше будущее в альянсе», – отметила нардеп.