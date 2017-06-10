На Донбасі СБУ затримала російських шпигунів

Працівниками СБУ була викрита на Донбасі агентурна мережа, організована представниками Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Про це інформує replyua.net з посиланням на прес-центр СБ України. У відповідності до інформації правоохоронців, завдяки знайомим, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, російські спецслужби завербували двох жителів Лисичанська та Костянтинівки.
«Ними було отримано завдання від російських кураторів, які маскувалися в Луганську під «дахом правоохоронних органів! так самопроголошеної «ЛНР» . Потрібно було створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу», - йдеться в повідомленні.
У Службі безпеки зазначили, що головним завданням агентів був збір і передача інформації про переміщення підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування. Крім того, у повідомленні зазначається, що спецслужби РФ цікавили інфраструктурні деталі фортифікаційних споруд Збройних сил України, які знаходяться в глибині позицій сил антитерористичної операції.