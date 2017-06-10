Відома точна дата початку роботи дорожньої поліції

Вже з понеділка, 12 червня дорожня поліція України в складі 30 нарядів буде забезпечувати порядок на 10 основних автомагістралях. Як інформує replyua.net, про це повідомив глава Нацполіціі Сергій Князєв, передає прес-служба МВС. Високопосадовець наголосив, що нести службу екіпажі дорожньої поліції будуть на сучасних автомобілях марки Hyundai.
«Завдяки згоді міністра внутрішніх справ вчора ми підписали наказ про запуск на 10 основних магістралях нашої держави нарядів дорожньої поліції», - зазначив він. Сергій Князєв додав, що дорожня поліція почне свою роботу вже 12 червня і повністю замінить стару систему Державтоінспекцію. «Я думаю, з понеділка складова ДТП на основних автомагістралях буде докорінно змінена», - зазначив глава Нацполіціі.
Раніше Князєв заявляв, що в Україні початок роботи дорожньої поліції заплановано на вересень поточного року. «Плануємо у вересні 2017 випустити перші 800-900 співробітників, які вийдуть на дороги України і змінять негативну ситуацію з ДТП, яка зараз існує», - сказав Князєв. Також він додав, що на сьогоднішній день продовжується набір до лав Національної поліції. Князєв підкреслив, що введення в дію підрозділів дорожньої і тактичної поліції є наступним кроком реформування поліції.