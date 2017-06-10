Рецидивіст жорстко побив патрульного у Запоріжжі

У Запоріжжі у процесі затримання злочинець сильно побив патрульного поліцейського, інформує replyua.net з посиланням на поліцію Запорізької області. 9 червня поточного року поліція отримала виклик про те, що невідомі вимагали у чоловіка гроші та побили його.
«На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Під час затримання нападника співробітник Управління патрульної поліції Запоріжжя, 1989 року народження, отримав важкі тілесні ушкодження. Поліцейського в тяжкому стані забрали до медичного закладу», - наголошується в повідомленні. Чоловіка, який жорстоко побив поліцейського, заарештували. З’ясувалося, що це - раніше неодноразово судимий житель Запоріжжя 1981 року народження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавленні волі.
Свого часу у Житомирській області чоловік і жінка-спортсмени побили поліцейського, який зробив їм зауваження за образи перехожого. Даний інцидент стався на дитячому майданчику на очах жінок і дітей.