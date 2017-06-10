Ядерна фінансова кнопка: Тимошенко розповіла, що знищить українців

На переконання лідера БЮТ Юлії Тимошенко, девальвація гривні вдвічі чи втричі є найсильнішою технологією, яка здатна ліквідувати цілий народ. Як інформує replyua.net, заяву відповідного змісту політик оприлюднила сьогодні у Харкові під час спілкування з журналістами. Зокрема, нардеп наголосила, що зниження курсу втричі є ядерною фінансовою кнопкою, яка по відношенню до України вже натиснута і багато хто на цьому зміг багато заробити.
«Девальвує курс гривні - падають все банки, які не тримають в ручному режимі і які не зберігають штучно. В Україні припинили роботу 85 банків . Як наслідок, у валютному співвідношенні падає рівень життя, втричі зменшується заробітна плата, в три рази зростуть ціни в гривні», - наголосила політик і додала, що, у відповідності до даних ООН, за межею бідності наразі знаходяться 60% людей, і причиною цього стало заморожування зарплат і пенсій. Лідер «Батьківщини» додала, що коли було ліквідовано 85 банків, в яких представники середнього класу «зберігали копійки і ставили під заставу майно», відкрився Фонд гарантування вкладів.
«450 млрд. грн.. активів середнього класу зруйнованих банків передано Фонду гарантування вкладів. Керівник Фонду має переоцінити ці активи за справжньою ринковою вартістю і повернути гроші середнього класу»,- заявила Тимошенко.