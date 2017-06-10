Брюссель чекає «перший безвізовий рейс»

Представники української дипломатичної служби вже чекають на перших громадян України, які мають прибути до бельгійської столиці, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Дипломати працюватимуть в посиленому режимі, аби кожен українець, який прибуде до країни першого дня роботи безвізу, мав можливість отримати необхідну допомогу. Таку інформацію поширив дипломатичний представник України на території Бельгії Микола Точицький. Він зазначив, що до столиці інститутів Євросоюзу мають прибути більше 150 громадян України. Також Точицький додав, що українська консульська служба вже готова до активної роботи, аби максимально сприяти українцям. Крім того, для українських туристів організують відвідування різноманітних виставок художників-українців. Ці заходи відбудуться в центрі Брюсселя.
Варто нагадати, що напередодні представництво української прикордонної служби повідомило, що відомство повністю готове до безвізового режиму. Крім українських спеціалістів, першим українським туристам до Європи по безвізовому режиму будуть допомагати фахівці іноземних країн, які спеціально прибули і консультуватимуть громадян на прикордонних пунктах авіа- та автосполучення.