У Держприкордонслужбі заявили про готовність до безвізу

Представництво Державної прикордонної служби України повідомило, що українська сторона здатна забезпечити комфортні можливості для перетину кордону після того, як офіційно запрацює безвізовий режим з Європейським Союзом, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
У прес-службі українського відомства повідомили, що прикордонникам з України також допомагатимуть іноземні фахівці, зокрема, французькі, чеські, польські. голландські, естонські, словацькі, італійські, словенські та литовські. Представники зазначених країн є представниками Європейської агенції з прикордонної і берегової охорони FRONTEX. Іноземні фахівці працюватимуть як на пунктах авіасполученнях, зокрема, в аеропортах в Борисполі, Жулянах, Одесі та Львові, а також на пунктах автомобільного сполучення на західних кордонах України. Крім того, у ДПСУ пообіцяли, що за наявності потреби, прикордонники будуть здатні проконсультувати щодо питання перетину кордону.
Прес-служба Держприкордонслужби додала, що ключові пункти пропуски між Україною та країнами Європейського Союзу додатково укомплектували персоналом, а також забезпечили технікою, яка надає можливості проводити біометричний контроль.