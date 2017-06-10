Без водопостачання та електрики у Донецькій області залишаються майже 400 тисяч осіб

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні повідомили, що в п'яти районах Донецької області близько 388 тисяч жителів залишаються без централізованого водопостачання після обстрілів восьмого червня. Про це інформує replyua.net.
«8 червня в результаті бойових дій в Ясинуватському районі біля села Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території», - наголошується в повідомленні на сторінці ДСНС в Facebook.
За даними на сьому годину ранку 10 червня, водопостачання населенню в п'яти районах області здійснюється погодинно з 21 резервного резервуара, загальна ємність якого становить 61 тисячу метрів кубічних, зокрема: Мар'їнський (30 тис. чол., 4 резервуара - 9 тис. м3) , Добропільський (50 тис. чол., 2 резервуара - 2 тис. м3), Волноваський (50 тис. чол., 4 резервуара - 16 тис. м3), Селидівський (80 тис. чол., 6 резервуарів - 7 тис. м3 ), а також Покровський (178 тис. чол., 5 резервуарів - 27 тис. м3). В цей же час вирішується проблема, що стосується відновлення електропостачання в умовах безпеки працівників.