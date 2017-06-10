Для святкування «Безвізу» у Києві збирають педагогів на масовку

У Печерському районі української столиці представників навчальних закладів закликали «забезпечити участь в культурно-мистецькому заході «Безвіз» за участю президента Петра Порошенка, проведення якого очікується сьогодні ввечері 10 червня. Як передає replyua.net, відповідне прохання за підписом керівника управління освіти Печерського району Тетяни Копил було адресовано керівником загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району факсограмою, інформує Українська правда. У тому числі, в документі мова йде про необхідність участі 2 осіб від навчального закладу, збір представників педагогів запланований на 19:15 на Майдані Незалежності.
У той же час, Тетяна Філоненко (представник відділу з навчально-виховної роботи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА), яка в документі зазначена як «відповідальна особа», не змогла пояснити наявність такого документа і закликала звернутися безпосередньо до Копил. Остання відмовилася коментувати цю новину.
Як пояснила під час бесіди з УП директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян, жодних розпоряджень районним адміністраціям щодо збору педагогів на захід за участю президента від КМДА не було.