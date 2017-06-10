В НБУ не виключають, що рівень інфляції буде вище, ніж очікувалося

Національний банк України очікує більш значне зростання цін, ніж це прогнозувалося раніше, інформує replyua.net. Зокрема, новий прогноз ґрунтується на рівні інфляції в травні, який виявився вище прогнозованого. «Як в місячному, так і в річному вимірі інфляція в травні виявився вищим за прогнози НБУ», - повідомили в Нацбанку.
Водночас, в НБУ пояснили причини, через які ціни ростуть швидше очікуваного. По-перше, це пов'язано з посиленням впливу факторів адміністративного характеру, по-друге, ціни на сирі продукти почали рости більш високими темпами. До цього призвів інтенсивний експорт українських продуктів, зокрема молока і м'яса, за кордон, а також зростання цін на ці продукти на світовому ринку. Інфляція була очікуваною, але виявилася вище прогнозованого НБУ рівня. Це видно з заяви Нацбанку: українські виробники кинулися продавати продукти на зарубіжні ринки, де ціна на них вище, ніж в Україні. Через це постраждали вітчизняні споживачі, адже і на внутрішньому ринку відбувся ціновий стрибок.
Раніше в НБУ прогнозували інфляцію в Україні в 2017 році на рівні 6-10 відсотків. На 2018 року інфляцію прогнозують на рівні 4-8 відсотків. Відзначимо, що уряд раніше очікував інфляцію в Україні на рівні 8 відсотків.