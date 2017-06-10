В Україні зафіксували рідкісне природне явище - ранкову глорію. Як інформує replyua.net, у небі над Азовським морем з'явилася хмара-труба. Такої форми хмари часто зустрічаються в затоці Карпентарія в Австралії, але для України це дуже рідкісне природне явище. Українська ранкова глорія не залишилася непоміченою і, завдяки зйомці очевидців, побачити хмара-трубу може будь-хто.
В Австралії ранкова глорія часом досягає довжини сотні кілометрів. Багато любителів екстриму та гострих відчуттів спеціально приїжджають до затоки Карпентарія, щоб політати навколо хмари-труби і зробити зачаровують фотографії. В Україні хмара було не такий значної довжини, але видовище все одно заворожує. В Україні ранкова глорія з'явилася 3 червня в небі над Херсонською областю.
Цього тижня в Україну прийшла справжня літня спека з палючим сонцем і температурою повітря за 30 градусів вище нуля. Однак вихідними днями спека спаде, ясна погода зміниться на хмарне небо, а в деяких регіонах пройдуть зливи. Весна 2017 року Україна видалася незвичайною. На зміну ранньому потеплінню прийшли заморозки і снігопади в другій половині квітня, а також заморозки в травні. Негода завдала серйозного удару українським аграріям.