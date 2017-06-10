Семенченко пояснил, в чем суть трагедии войны на Донбассе

Для Украины военные действия на Донбассе – это как очень трагическая страница в истории страны, так и открытие больших возможностей. Как передает replyua.net, об этом во время интервью с журналистами сообщил Семен Семенченко, депутат Верховной Рады.
С его слов, для украинцев, в особенности, война – это, прежде всего, огромное количество погибших. «Речь идет о более десяти тысяч погибших, со многим из которых мы были непосредственно знакомы. Война – это трагедия в связи с тем, что много украинцев остались без жилья и были вынуждены покинуть родные места и стать переселенцами. И еще неясно, когда всему этому наступит конец», - утверждает Семенченко.
Но, считает он, можно назвать и положительную сторону нынешней войны. «Оказавшись в сложных условиях, украинцы начали формировать новую элиту, которая, наконец, станет заменой для тех, кто на протяжении двадцати лет пребывает при власти. К тому же, нация может стать консолидированной, так как и на западе, и на востоке Украины люди впервые объединились относительно необходимости защищать свою страну. Языковый вопрос и другие вопросы, которые ранее разъединяли граждан Украины, теперь наоборот, объединяют наших сограждан», - считает политик.