СМИ: ВР приняла решение о приоритете вступления в НАТО, не проведя консультации с Брюсселем

В своей статье для ZN.UA журналист Владимир Кравченко отмечает, что украинский парламент, приняв 8 июня текущего года проект закона №6470, в котором вступление Киева в НАТО указывается как стратегический приоритет внешнеполитического курса страны, не провел соответствующих консультаций с Брюсселем. Об этом сообщает replyua.net.
Журналист, ссылаясь на авторитетные источники, подчеркивает, что ни в президентской администрации, ни в Министерстве иностранных дел Украины никто не принимал участия в подготовке соответствующего проекта закона, хотя он и находит поддержку среди украинских дипломатов.
«Данное решение, которое приняла ВР, не было согласовано с Брюсселем. Поэтому и сам альянс, и страны, являющиеся его членами, с удивлением отнеслись к нему. Как результат, в представительстве Организации Североатлантического договора ограничились исключительно сухим заявлением, что они проинформированы о принятом депутатами ВР решении и готовы оказывать поддержку усилий украинской стороны, направленные на реформирование и модернизацию институтов сфер безопасности и обороны», - сказано в статье ZN.UA.