Нацполиция готовит серьезные изменения в системе обучения полицейских

Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины, заявил о том, что в самое ближайшее время будет кардинально изменена система обучения полицейских по специальным дисциплинам.
Как сообщает replyua.net с ссылкой на Слово и Дело, об этом Князев рассказал во время выступления в Одесском государственном университете внутренних дел. Князев подчеркнул, что руководство Нацполиции обеспокоено очень низким уровнем образования, которые получают сотрудники полиции, работающие не только в узких специализациях, но и по общему профилю. «Мы пришли к единому мнению, что в течение короткого периода в корне изменим систему обучения по специальным дисциплинам», заявил Князев.
По словам главы Нацполиции, такое решение позволить дать возможность выпускникам украинских ВУЗов поступать на службу и сразу начинать эффективно работать. Напомним, что милиция была реорганизована в полицию в Украине два года назад. Состав сотрудников был практически полностью заменен, и новые полицейские прошли специальное обучение.