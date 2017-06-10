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Тука пояснил, когда можно ввести визовой режим с Россией

Тука пояснил, когда можно ввести визовой режим с Россией
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий, заявил о том, что пока рано говорить о безвизовом режиме с Россией, и перед введением необходимо оценить все риски для тех украинцев, которые работают в России.

По мнению Туки, степень возможных рисков должны оценивать в Минэкономразвития и в Министерстве иностранных дел. Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, Тука считает, что при нынешнем режиме власти могут обеспечить порядок и без введения виз. «Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», заявил Тука и напомнил, что в РФ сейчас находятся около 3 миллионов украинцев.

«Я до сих пор не слышал профессиональных оценок от МИД и от министерства экономики и развития, – какие последствия будут для Украины после принятия такого решения... Насчет тех нескольких миллионов наших граждан, которые работают в РФ и какова их будет судьба, – это меня интересует как госслужащего гораздо больше», добавил замминистра.
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