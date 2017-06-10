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Гройсман заявил о существенном повышении зарплат к концу года

Гройсман заявил о существенном повышении зарплат к концу года
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что уже к концу текущего года средняя зарплата в стране будет превышать семь тысяч гривен.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства, об этом премьер рассказал накануне. «Средняя заработная плата по стране к концу года превысит 7000 гривен, минимальная заработная плата – 3200 гривенн, но в следующем году минимальная заработная плата вырастет. Мы все будем делать для того, чтобы экономический рост приводил к увеличению доходов», заявил Гройсман. По его словам, главными факторами, которые приведут к росту заработных плат, станут поддержка промышленности, крупные инфраструктурные проекты и создание новых рабочих мест.

«Это новые технологии, производство в стране и поддержка реального сектора экономики. А что заработает экономика, будем реинвестировать в жизнь людей. Наш приоритет – развивать экономику и, как результат, отдавать людям должное через зарплаты и пенсии», подчеркнул глава украинского правительства.
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