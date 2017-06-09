Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Сьогодні, 9 червня, рішенням Служби безпеки України було заборонено перетинати український кордон країни німецькому політику Віллі Віммеру, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба СБУ. Такі дії української спецслужби були застосовані у відповідь на порушення німецьким політиком законодавства щодо візиту на окуповану територію Кримського півострова. Заборона буде діяти наступні п’ять років. Віммер, який раніше обіймав посаду статс-секретаря Міноборони Німеччини, відвідував Крим в кінці березня цього року. Після цього дипломатичний представник України на території ФРН Андрій Мельник повідомив, що ним було направлена нота протесту до німецького Міністерства закордонних справ в зв’язку з цим візитом Віммера.
МЗС ФРН відреагувало на такий дипломатичний жест. У німецькому зовнішньополітичному відомстві порадили своїм громадянам утриматись від поїздок на окупований півострів з метою уникнення інцидентів порушення міжнародного права. Прес-служба МЗС Німеччини наголосила, що в’їзд до Криму з російської території вважається фактичним порушенням українського законодавства.