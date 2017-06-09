У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях Донбасу забруднено понад 700 га площі природно-заповідного фронду, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію оприлюднило представництво Верховної Ради України. Іван Рибак, який є керівником підкомітету, що опікується державним моніторингом навколишнього природного середовища комітету парламенту з питань екології, природокористування і ліквідації наслідків вибуху на Чорнобильській ЧАЕС, повідомив, що нині в місті Єнакієве в Донецькій області, яке знаходиться під контролем бойовиків, зберігається майже 100 тонн радіоактивних відходів. Також замісник керівника міністерства екології і природних ресурсів Віктор Вакараш заявив, що через пошкодження більше 700 га земель природно-заповідного фонду, парламентарі мають наміри організувати роботу спеціальної робочої групи, яка займеться дослідженням окремих об’єктів на східних територіях України, оцінить реальні загрози, а також розробить та імплементує план дій, як вирішити наявні проблеми екології.
Варто нагадати, напередодні представниця парламенту Ірина Геращенко також повідомляла про можливу загрозу забруднення Донбасу.