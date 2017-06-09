У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

У Європейському Союзі не підтримали ідею українського президента Петра Порошенка щодо видачі мешканцям непідконтрольних офіційному Києву територій Донбасу та Кримського півострову паспортів за старим зразком, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Напередодні глава держави пропонував, що в разі наявності проблем для видачі біометричних паспортів мешканцям зазначених територій, їм варто видавати паспорти за старим зразком. В Брюсселі ж заявили, що таке рішення українського президента не відповідає розумінню керівництву Європейського Союзу. Керівник представництва Євросоюзу в Україні Х’юг Мінгареллі наголосив, що всі українські громадяни, на яких територіях вони б не проживали, за наявності біометричного паспорта, мають можливість подорожувати територією ЄС без віз. Мінгареллі підкреслив, що Брюссель наполягає на такому принциповому рішенні і позиція Європейського Союзу була вже озвучена українській владі.
Варто нагадати, що Порошенко раніше також заявляв, що жителі окупованих територій Луганщини та Донеччини не матимуть поки змоги користуватись безвізом. Президент відмітив, що Україна має дуже відповідально ставитись до тих біометричних паспортів, що нині видаються.