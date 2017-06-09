Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Литовський президент Даля Грібаускайте, яка прибула сьогодні, 9 червня, на українську територію, до відкриття Днів Литви в Україні, повідомила, що в Литві готові прийняти українських бійців АТО для проходження курсу реабілітації, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, відомо, що до кінця 2017 року до Литви поїдуть 50 українських військовослужбовців, які були поранені на Донбасі. Грібаускайте зазначила, що Литва продовжить роботу над цією програмою реабілітації і надалі. Литовський президент відмітила, що її країна прагне допомагати Києву не лише в військовій сфері, а також надавати допомогу в лікуванні і відновленні тих військовослужбовців, які повернулися з фронту. Грібаускайте наголосила, що для литовських спеціалістів за честь приймати «українських військових як власних синів».
Вже зараз на території Литви курс реабілітації пройшли 22 особи, до кінця року це число збільшиться до півсотні, додала Грібаускайте. Литовський президент наголосила, що вони зі свого боку будуть продовжувати надавати Україні, як гуманітарну, так і військову допомогу.