валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи
Візовий режим між Європейським Союзом та Україною не скасують одночасну через наявну різницю в часі між країнами, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Зокрема, відомо, що протягом ночі 11 червня безвізовий режим буде впроваджено не одночасно на всіх територіях, а в 4 етапи. Спочатку безвіз введуть у Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Румунії, Болгарії, Греції та на Кіпрі. Починаючи з 00:00 за київським часом громадяни України матимуть змогу відвідувати зазначені держави без віз. Через ще одну годину візи буде скасовано для тих, хто відправляється до Австрії, Бельгії, Данії, Іспанії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції. О 2 ночі за Києвом безвіз з Україною почне діяти у Португалії, ще за годину, о 3 ночі – в Ісландії. Останньою точкою, де почне діяти безвізовий режим, буде Гренландія, що є данською автономною територією.

Варто нагадати, що в суботу, 10 червня, український президент Петро Порошенко дасть старт «таймеру безвізового режиму» поблизу біля президентської адміністрації на Банковій.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день