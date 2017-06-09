Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Візовий режим між Європейським Союзом та Україною не скасують одночасну через наявну різницю в часі між країнами, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, відомо, що протягом ночі 11 червня безвізовий режим буде впроваджено не одночасно на всіх територіях, а в 4 етапи. Спочатку безвіз введуть у Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Румунії, Болгарії, Греції та на Кіпрі. Починаючи з 00:00 за київським часом громадяни України матимуть змогу відвідувати зазначені держави без віз. Через ще одну годину візи буде скасовано для тих, хто відправляється до Австрії, Бельгії, Данії, Іспанії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції. О 2 ночі за Києвом безвіз з Україною почне діяти у Португалії, ще за годину, о 3 ночі – в Ісландії. Останньою точкою, де почне діяти безвізовий режим, буде Гренландія, що є данською автономною територією.
Варто нагадати, що в суботу, 10 червня, український президент Петро Порошенко дасть старт «таймеру безвізового режиму» поблизу біля президентської адміністрації на Банковій.