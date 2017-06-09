валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина
Міський голова столиці Віталій Кличко відреагував на попередні повідомлення представників НАБУ щодо кримінального провадження, розпочатого стосовно Кличка з приводу того, що мер Києва не вказав в електронній декларації інформацію про два закордонні будинки, в яких мешкає його родина, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Кличко повідомив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності і насправді все майно, яке належить йому, він вказав в декларації. Також він відзначив, що вже давно надав всі необхідні пояснення НАБУ. Два будинки в Гамбурзі та Лос-Анджелесі, про які і йде мова, за словами Кличка належать його брату Володимиру. Кличко дорікнув, що всім відомо, як він і його брат заробили власні статки та тому мер Києва порадив «не шукати чорну кішку в чорній кімнаті».

Варто нагадати, що днем раніше, у ЗМІ з’явилася інформація, що в НАБУ у відповідь на запит громадської організації «Центр протидії корупції» розповіли, що детективами антикорупційного відомства було зареєстровано відповідне кримінальне провадження проти Віталія Кличка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день