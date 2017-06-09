Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Міський голова столиці Віталій Кличко відреагував на попередні повідомлення представників НАБУ щодо кримінального провадження, розпочатого стосовно Кличка з приводу того, що мер Києва не вказав в електронній декларації інформацію про два закордонні будинки, в яких мешкає його родина, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Кличко повідомив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності і насправді все майно, яке належить йому, він вказав в декларації. Також він відзначив, що вже давно надав всі необхідні пояснення НАБУ. Два будинки в Гамбурзі та Лос-Анджелесі, про які і йде мова, за словами Кличка належать його брату Володимиру. Кличко дорікнув, що всім відомо, як він і його брат заробили власні статки та тому мер Києва порадив «не шукати чорну кішку в чорній кімнаті».
Варто нагадати, що днем раніше, у ЗМІ з’явилася інформація, що в НАБУ у відповідь на запит громадської організації «Центр протидії корупції» розповіли, що детективами антикорупційного відомства було зареєстровано відповідне кримінальне провадження проти Віталія Кличка.