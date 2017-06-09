Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

У Київській області знову було виявлено привезене з Львівської області сміття, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Чергову партію незаконно вивантажених відходів з Львівської області знайшли неподалік дороги «Бориспіль-Баришівка». Сьогодні, 9 червня, до місцевої поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про таку знахідку. Всього на полі виявили понад 60 тонн відходів. Залишки різноманітної документації та чеків вказують на те, що побутові відходи завезли саме з Львівщини. Наразі слідчі продовжують з’ясовувати, хто причетний до організації та незаконного вивезення відходів.
Варто нагадати, що в ніч на 9 червня мешканці Львова заблокували вулиці, використовуючи накопичене сміття та контейнери. Зокрема, через критичну ситуацією з міською сміттєвою проблемою містяни перекрили одну з вулиць з вимогою до влади Львова, аби та нарешті вирішила проблеми з відходами, які накопичились на сміттєвих майданчиках. Протягом декількох годин рух в районі вулиці Городецької був обмежений до тих пір, поки комунальники не вивезли всі відходи.