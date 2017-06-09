Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков спільно з народним депутатом Юрієм Березою, який представляє політичну силу «Народний фронт», організували зустріч з одеськими активістами, які днем раніше протестували проти концерту співачки Ірини Білик, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Посадовці прибули до обласного управління Національної поліції Одещини тоді, коли вже під будівлею зібралася група мітингувальників. Вони заявили, що сьогоднішня акція протесту jhufyspjdfyf проти «поліцейського свавілля минулого вечора, коли активісти пікетували концерт української співачки Ірини Білик». Береза відмітив, що вони спільно з міністром хочуть провести розмови з місцевими активістами, аби в місті закінчилось «розштовхування один одного». Народний депутат наголосив, що нині важливо, аби в Одесі не роздмухали конфлікт, бо ж йому «точно порадіють в Кремлі».
Варто нагадати, що ввечері, 8 червня, кілька десятків активістів заблокували вхід до ресторану, де мав відбутись концерт Ірини Білик. Згодом почалася штовханина між поліцейськими та активістами. Останні виступають проти концертів співачки, заявляючи, що та в 2015 році відвідувала з концертами окупований Крим, а також навідується з гастролями до Росії.