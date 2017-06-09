валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик
Очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков спільно з народним депутатом Юрієм Березою, який представляє політичну силу «Народний фронт», організували зустріч з одеськими активістами, які днем раніше протестували проти концерту співачки Ірини Білик, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Посадовці прибули до обласного управління Національної поліції Одещини тоді, коли вже під будівлею зібралася група мітингувальників. Вони заявили, що сьогоднішня акція протесту jhufyspjdfyf проти «поліцейського свавілля минулого вечора, коли активісти пікетували концерт української співачки Ірини Білик». Береза відмітив, що вони спільно з міністром хочуть провести розмови з місцевими активістами, аби в місті закінчилось «розштовхування один одного». Народний депутат наголосив, що нині важливо, аби в Одесі не роздмухали конфлікт, бо ж йому «точно порадіють в Кремлі».

Варто нагадати, що ввечері, 8 червня, кілька десятків активістів заблокували вхід до ресторану, де мав відбутись концерт Ірини Білик. Згодом почалася штовханина між поліцейськими та активістами. Останні виступають проти концертів співачки, заявляючи, що та в 2015 році відвідувала з концертами окупований Крим, а також навідується з гастролями до Росії.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день