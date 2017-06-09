валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ
Жителі Автономної Республіки Крим зобов'язані платити внески до Пенсійного фонду України для того, щоб отримувати пенсію в Україні, про що інформує replyua.net з посиланням на заяву глави уряду Володимира Гройсмана.

Глава Кабміну зробив заяву, що жителям Кримського півострова потрібно платити внески до Пенсійного фонду України для отримання пенсії на території Української держави, яка знаходиться під контролем Києва. Прем'єр-міністр зробив цю заяву, даючи відповідь на запитання журналіста телекомпанії ART про те, чи буде враховуватися на підконтрольній території держави отриманий в Криму трудовий стаж.

Він також сказав: «Мова в даному випадку йде про страховий стаж людей, які працюють зараз або раніше в Україні і які б сплачували при цьому внески в ПФУ. Як результат, де б не працювала людина, якщо вона буде платити внески до Пенсійного фонду Української держави, то не виникатиме ніяких питань на рахунок оформлення йому пенсійних виплат». Як відомо, раніше українські ЗМІ поширили інформацію про те, що у Фонді виступили проти ініціативи уряду щодо осучаснення пенсій на постійній основі. Іншими словами, Міжнародний валютний фонд не схвалив пенсійну реформу, яку підготував Кабмін.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день