Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

Жителі Автономної Республіки Крим зобов'язані платити внески до Пенсійного фонду України для того, щоб отримувати пенсію в Україні, про що інформує replyua.net з посиланням на заяву глави уряду Володимира Гройсмана.
Глава Кабміну зробив заяву, що жителям Кримського півострова потрібно платити внески до Пенсійного фонду України для отримання пенсії на території Української держави, яка знаходиться під контролем Києва. Прем'єр-міністр зробив цю заяву, даючи відповідь на запитання журналіста телекомпанії ART про те, чи буде враховуватися на підконтрольній території держави отриманий в Криму трудовий стаж.
Він також сказав: «Мова в даному випадку йде про страховий стаж людей, які працюють зараз або раніше в Україні і які б сплачували при цьому внески в ПФУ. Як результат, де б не працювала людина, якщо вона буде платити внески до Пенсійного фонду Української держави, то не виникатиме ніяких питань на рахунок оформлення йому пенсійних виплат». Як відомо, раніше українські ЗМІ поширили інформацію про те, що у Фонді виступили проти ініціативи уряду щодо осучаснення пенсій на постійній основі. Іншими словами, Міжнародний валютний фонд не схвалив пенсійну реформу, яку підготував Кабмін.