Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

Кожного дня працівники Державної міграційної служби видають 20,5-21 тисячу біометричних закордонних паспортів. Як передає replyua.net, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив сьогодні, 9 червня, під час робочої поїздки до Херсонської області.
«Стосовно біометричних паспортів. Щодня у нас видається зараз 20,5-21 тис паспортів, це абсолютні рекорди і так влаштована людина, що вона по-іншому не може, вона все робить в останній момент і ніби в останній раз. Через це скрізь великі черги. Вони перевищують обсяг, який ми очікували в 1,5-2 рази», - заявив Аваков. За його словами, вже у понеділок-вівторок прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе координаційну нараду з цього питання.
«Ми будемо старатися збільшити потужності з друкування паспортів. Однак в будь-якому випадку хочу попросити всіх – не поспішайте ви так. Це буде відбуватися до 11 червня і після 11 червня, і паспорти будуть такі ж якісні. Користуйтеся більше електронними сервісами, записуйтеся в чергу. Все буде нормально», - зазначив міністр. Як відомо, 6 квітня Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.