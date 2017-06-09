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Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів
Кожного дня працівники Державної міграційної служби видають 20,5-21 тисячу біометричних закордонних паспортів. Як передає replyua.net, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив сьогодні, 9 червня, під час робочої поїздки до Херсонської області.

«Стосовно біометричних паспортів. Щодня у нас видається зараз 20,5-21 тис паспортів, це абсолютні рекорди і так влаштована людина, що вона по-іншому не може, вона все робить в останній момент і ніби в останній раз. Через це скрізь великі черги. Вони перевищують обсяг, який ми очікували в 1,5-2 рази», - заявив Аваков. За його словами, вже у понеділок-вівторок прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе координаційну нараду з цього питання.

«Ми будемо старатися збільшити потужності з друкування паспортів. Однак в будь-якому випадку хочу попросити всіх – не поспішайте ви так. Це буде відбуватися до 11 червня і після 11 червня, і паспорти будуть такі ж якісні. Користуйтеся більше електронними сервісами, записуйтеся в чергу. Все буде нормально», - зазначив міністр. Як відомо, 6 квітня Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
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