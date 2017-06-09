Литва передала для українських військових перископи

Президент Литви Даля Грібаускайте, під час свого візиту в Україну, передала перископи для українських військовослужбовців. Як інформує replyua.net, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. «Український воїнам, ведуть бої у військовій зоні АТО, везу подарунки від литовського народу. Ці перископи допоможуть зберегти життя і захистити свободу України! »- написала вона.
За словами Грібаускайте, перископи закупила одна з недержавних організацій, гроші на це вона зібрала серед простих литовців. Перископ допомагає військовим безпечно спостерігати за противником з укриття.
Також литовський президент висловила переконання, що Україні потрібно продовжувати проводити реформи, спрямовані на європейську та євроатлантичну інтеграцію, і не поспішати подаватися на членство в НАТО. За словами литовського лідера, Україна за останні роки, незважаючи на озброєну агресію Росії, «зробила більше, ніж за попередні 20 років», однак закликала Київ не поспішати з подачею на членство в Альянсі «Як я вже говорила пану президенту Порошенко, немає сенсу поспішати з подачею офіційного запиту на вступ в НАТО. У Литві це, наприклад, зайняло 10 років», - сказала вона.