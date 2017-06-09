Громадські організації просять Порошенка через саботаж реформи прибрати з посади Богомолець

Провідні українські медичні організації просять президента України Петра Порошенка прибрати з посади главу комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольгу Богомолець. Вони запевняють, що Богомолець саботує медичну реформу. Про це інформує replyua.net.
У відкритому листі до президента Петру Порошенко, яке підписали представники «Пацієнтів України», Всеукраїнської мережі ЛЖВ, фонду «Пігулки», «Батьків за вакцинацію», реанімаційні пакету реформ, Transparency International, Центр UA, Фундації регіональних ініціатив, руху «Сильні громади» , Opir.org, міститься прохання відкликати Богомолець з цієї посади.
«Нас дуже дивує популістська і безвідповідальна позиція глави профільного комітету, позицією, аналогічна до основних опонентів будь-яких змін в країні, якими є ВО« Батьківщина», політична партія «Опозиційний блок» і Радикальна партія Олега Ляшка. Найбільш абсурдне - це те, що глава профільного комітету, врозріз з позицією фракції, виступає проти впровадження реформи, за яку сама повинна боротися і нести відповідальність», - йдеться в листі.
У листі йдеться, що ні Богомолець не має морального права далі очолювати комітет, який повинен ініціювати реформу охорони здоров'я, а не блокувати її. Організації підтримують урядові законопроекти №6327 і №6329 і вважають, що через позицію Богомолець вони можуть бути провалені.