валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Згідно стандартів НАТО: в українській армії введуть нові військові звання

Згідно стандартів НАТО: в українській армії введуть нові військові звання
В українському оборонному відомстві завершили розробку проекту закону, який передбачає запровадження нових військових звань. Як інформує replyua.net, про це сьогодні заявила Оксана Гаврилюк, очільниця управління комунікацій і преси міністерства оборони України, повідомляє прес-служба Міноборони. За її словами, мова йде про такі нові армійські військові звання, як «штаб-сержант», «майстер-сержант», «старший майстер-сержант», «головний майстер-сержант», а також корабельні військові звання: «штаб-старшина» , «майстер-старшина», «старший майстер-старшина» і «головний майстер-старшина».

«У тому числі, очікується, що у парламенті буде винесено на розгляд проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців». Він покликаний підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні, вихованні, підготовці особового складу і виконання завдань за призначенням в відповідно до стандартів НАТО. Документ передбачає встановлення нових військових звань сержантського і старшинського складу», - зазначила Гаврилюк.

Для досягнення цієї мети законопроектом вносяться зміни в закон України про військовий обов'язок і військову службу, статут внутрішньої служби і дисциплінарний статут ЗСУ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день