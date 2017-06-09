Порошенко оприлюднив гучну заяву щодо катастрофи МН17

Глава української держави Петро Порошенко під час сьогоднішньої прес-конференції зі своїм литовським колегою Далею Грібаускайте, заявив, що влада Росії власним ставленням до процесу розслідування катастрофи літака малайзійських авіаліній Boeing MH17 практично зізналися, що винні в трагедії. Як передає replyua.net, заяву Порошенко на сторінці в мікроблозі Twitter привів Святослав Цеголко, прес-секретар українського лідера.
В тому числі, Петро Порошенко сказав: «Росія зараз продовжує блокувати створення трибуналу стосовно збивання повітряного судна МН17. Це можна порівняти з явкою з повинною».
Варто нагадати, що, за результатами розслідування представників міжнародної слідчої групи, літак MH17 збила ракета з комплексу «Бук». Її привезли з Росії до села Первомайське Донецької області. На момент трагічної події місто вже контролювали проросійські бойовики. Як відомо, катастрофа пасажирського літака Boeing-777 компанії «Malaysia Airlines», що виконує рейс Амстердам - Куала-Лумпур, сталася 17 липня 2014 року.