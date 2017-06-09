На Донбасі бойовики почали формувати танкові групи

Терористи самопроголошеної Луганській народної республіки перейнялися питанням протидії українським військовим. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Тимчук, координатор «Інформаційного опору». За його словами, окупанти заворушилися після вирівнювання лінії фронту силами антитерористичної операції в районі Бахмутської траси в Луганській області.
За даними військового експерта, командування другого «армійського корпусу» «ЛНР» робить спроби налагодити взаємодію між підлеглими підрозділами, які ведуть бойові дії на ділянці від Молодіжного до Донецького, і оперують уздовж Бахмутської траси, на предмет маневру резервами. Було прийнято рішення приховано висунути до танкової роти в район південніше Сентянівка для формування ударної групи на випадок того, що «прорвуться підрозділи Збройних сил України» в районі Сміливого або блокпосту № 31. Відзначається, що така можливість розглядається як «високо ймовірна».
Відповідно до наданої Дмитром Тимчуком інформації, нові позиції були виявлені на північній околиці Голубівки. Розташовані тут частини САУ 2С1 «Гвоздика» окупантів, вдаючись до дій з даних позицій, активно маневрують і здійснюють обстріли позицій сил антитерористичної операції. У цьому районі також зафіксовано дві 152-міліметрових САУ 2С3 «Акація» противника.