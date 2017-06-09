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На Донбасі бойовики почали формувати танкові групи

На Донбасі бойовики почали формувати танкові групи
Терористи самопроголошеної Луганській народної республіки перейнялися питанням протидії українським військовим. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Тимчук, координатор «Інформаційного опору». За його словами, окупанти заворушилися після вирівнювання лінії фронту силами антитерористичної операції в районі Бахмутської траси в Луганській області.

За даними військового експерта, командування другого «армійського корпусу» «ЛНР» робить спроби налагодити взаємодію між підлеглими підрозділами, які ведуть бойові дії на ділянці від Молодіжного до Донецького, і оперують уздовж Бахмутської траси, на предмет маневру резервами. Було прийнято рішення приховано висунути до танкової роти в район південніше Сентянівка для формування ударної групи на випадок того, що «прорвуться підрозділи Збройних сил України» в районі Сміливого або блокпосту № 31. Відзначається, що така можливість розглядається як «високо ймовірна».

Відповідно до наданої Дмитром Тимчуком інформації, нові позиції були виявлені на північній околиці Голубівки. Розташовані тут частини САУ 2С1 «Гвоздика» окупантів, вдаючись до дій з даних позицій, активно маневрують і здійснюють обстріли позицій сил антитерористичної операції. У цьому районі також зафіксовано дві 152-міліметрових САУ 2С3 «Акація» противника.
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