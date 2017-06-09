Украина увеличила импорт нефти ровно в три раза

Украина продолжает наращивать импорт газового конденсата и сырой нефти, и с начала текущего года он увеличился втрое, а в денежном эквиваленте достиг 123 миллионов долларов. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, импорт нефти в период с января по май этого года увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Основные поставки нефти (83 процента) были из Азербайджана - на 102,8 миллионов долларов, из Казахстана (12,6 процентов) - 15,5 миллионов долларов, из России (2,4 процента) - почти 3 миллиона долларов. Из других стран было поставлено сырье на 1,9 млн долларов. Напомним, что уже несколько дней подряд цена на нефть на мировом рынке стремительно падает.
Аналитики считают, что падение цен связано, прежде всего, с информацией об увеличении количества буровых в Соединенных Штатах. По состоянию на 13 часов 25 минут по киевскому времени баррель нефти торговался всего по 48,04 доллара, а вчера падение составило около трех процентов.