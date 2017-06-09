Во Львове мусорный протест: люди заблокировали улицы отходами

Этой ночью жители города Львова организовали протест из-за критической ситуации с мусором в городе. Как информирует replyua.net, люди, используя контейнеры и мешки с мусором, сделали невозможным транспортное движение сразу по нескольким улицам областного центра. Суть главного требования львовян к властям города заключалась в необходимости вывезти отходы, которые накопились на площадках.
На протяжение сразу нескольких часов было заблокировано движение транспорта по одной из городских магистралей – улице Городецкой – рядом со зданием завода «Сельмаш». На проезжую часть митингующие вынесли мешки с мусором, который находился на расположенных рядом контейнерных площадках, после чего перекрыли движение автомобильного транспорта. В пресс-службе городского совета Львова, ближе к утру сотрудники коммунальных служб провели расчистку дороги и вывезли весь мусор. .
Как известно, проблема с мусором во Львове существует длительное время. Во время состоявшегося вчера заседания львовского городского совета мер города Андрей Садовый поделился с депутатами информацией о том, как вывозят из Львова твердые бытовые отходы.