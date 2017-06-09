Политолог: утром член НАЗК Руслан Рябошапка подал в отставку – теперь все решения должны приниматься единогласно

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Известный украинский политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook пишет о том, что сегодня утром член НАЗК Руслан Рябошапка подал в отставку. По словам политолога, юридически это никак не повлияет на работу Агентства, поскольку достаточно трех членов, чтобы принимать решения, но есть один важный нюанс – теперь все решения должны приниматься единогласно. Самый сложный вопрос что дальше будет с Агентством?По словам Виктора Тарана, сейчас есть два пути. Первый: Кабмин утвердит отставку, объявит новый конкурс и Комиссия в течение следующих 2-3 месяцев доизберет 4 и 5 члена Агентства. Второй путь – отставка станет поводом для полной перезагрузки Агенства, алгоритм которого прописан в правительственном законопроекте № 6335 О внесении изменений в закон «О предупреждении коррупции» относительно усовершенствования порядка организации работы НАЗК.Политолог отмечает, что пока голосов в сессионном зале за правительственный законопроект не достаточно, а предложение спикера о внесении его в повестку дня набирает в среднем 150-190 голосов. До летних каникул у депутатов остается лишь две сессионных недели, в течение которых нужно окончательно принять медицинскую и пенсионную реформу. Если депутаты не успеют проголосовать тогда вопрос «вероятной полной перезагрузки» переносится на осень.