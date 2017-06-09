Один із членів НАПК написав заяву про відставку

Руслан Рябошапка, який є одним із членів Національного агентства з питань запобігання корупції , повідомив, що подав Кабінету міністрів заяву про відставку. Про це він написав вчора на своїй сторінці у Facebook, інформує replyua.net.
«Підтримуючи вимоги суспільства і уряду, з метою якомога швидшого налагодження ефективної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, я сьогодні подав у Кабінет міністрів заяву про відставку з посади члена агентства», - наголошується в повідомленні. Рябошапка зазначає, що ситуація навколо роботи національного агентства вимагає негайно дозволу, «адже зволікання з цим дискредитує не тільки ідею ефективного органу щодо попередження корупції, але і підсилює розчарування наших співвітчизників в можливості досягти відчутних результатів у подоланні корупції».
За його словами, НАПК є потужним і потенційно надзвичайно ефективним елементом антикорупційної інфраструктури в Україні, який за призначенням не використовують. «Разом з Русланом Радецьким, ми пропонували свій план виведення агентства з кризи, однак, він був відкинутий іншими колегами», - зазначає Рябошапка. Крім того, він закликав народних депутатів якнайшвидше підтримати законопроект про «перезавантаження» НАПК в першому читанні і в цілому як закон.