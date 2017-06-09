Клімкін підтримав запровадження візового режиму з Росією

Керівник зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін повідомив, що МЗС зможе забезпечити проведення всіх необхідних процедур для запровадження віз для росіян, передає replyua.net. В ефірі телеканалу 112 високопосадовець повідомив, що Міністерство закордонних справ України готове і здатне провести всі необхідні процедури для введення візового режиму з країною-агресором, якою є Росія.
В цей же час він зазначив, що введення візового режиму для контролю прибувають з території Росії недостатньо, і потрібно контролювати потім тих, хто приїжджає. В цей же час Клімкін нагадав, що майже три мільйони громадян України зараз знаходяться в Росії. Також, згідно з його словами, потрібно оцінити наслідки введення візового режиму для жителів анексованого Криму і територій українського Донбасу, які знаходяться під окупацією.
Міністр підкреслив: «В результаті такого повороту подій моя відповідь однозначно за введення візового режиму. Проте мова йде про питання, яке потрібно вирішувати в аспекті часу, і з точки зору цих процедур, на основі розуміння і чіткого підходу до того, яким чином Російська Федерація буде намагатися це перебити, а українців втягувати в обов'язкове громадянство Росії. Цього обов'язково необхідно запобігти».