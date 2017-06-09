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Компанія з Канади буде будувати сонячну електростанцію у Нікополі

Компанія з Канади буде будувати сонячну електростанцію у Нікополі
На «Нікопольському заводі феросплавів» вирішили, що можна не купувати дорогу нині електроенергію, а виробляти її самим. Як повідомляє replyua.net, канадська компанія TIU побудує на території заводу сонячну електростанцію, потужність якої складе 10МВт. Про будівництво сонячної електростанції повідомили в прес-службі НЗФ. Відзначимо, що компанія TIU, яка буде будувати електростанцію, належить інвестиційній компанії RAM з Канади.

Раніше сонячна електростанція, потужність якої теж становить 10 МВт, почала працювати у Львівській області. Електростанцію в Яворівському районі відкрили 28 квітня поточного року. Будівництво електростанції обійшлося в 10 мільйонів доларів. Про вартість електростанції в Нікополі не повідомляється.

Варто нагадати, що 1 березня 2017 роки для побутових споживачів електроенергії в Україні в черговий раз підвищили тарифи. Тепер їх два: при споживанні на місяць до 100 кВт/год. за кожен кВт/год. доведеться заплатити 90 копійок, за кожен кВт/год. зверху - 1,68 гривні. Наприклад, якщо протягом місяця користувач спожив 100 кВт/од - потрібно заплатити 90 гривень, а якщо 200 кВт/год. - 258 гривень (90 + 168).
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