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Мера Києва підозрюють у приховуванні майна

Мера Києва підозрюють у приховуванні майна
Міського голову Києва Віталія Кличка підозрюють у приховуванні майна. Як інформує replyua.net, намір відкрити кримінальну справу проти мера української столиці повідомили у Національному антикорупційному бюро України. Підставою для такого рішення стало розслідування журналістів, яке виявило відсутні в декларації мера активи, які, як запевняють автори розслідування, належать Віталію Кличку.

Мова йде про об'єкти житлової нерухомості в американському Лос-Анджелесі та німецькому Гамбурзі. Журналісти дізналися, що цими об'єктами нерухомості користується сім'я київського мера, проте в його декларації про доходи ці об'єкти нерухомості не значаться.

«Центр протидії корупції» домагався від НАБУ відкриття кримінального провадження ще в грудні минулого року, але тоді бюро відмовилося приймати заяву. Юристи ЦПК пішли в суд і домоглися свого. Рішенням Апеляційного суду міста Києва НАБУ зобов'язали почати слідство за фактом можливого приховання доходів Віталієм Кличком. Відзначимо, що в грудні 2016 року в телепередачі «Схеми» вийшло журналістське розслідування щодо Віталія Кличка.
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