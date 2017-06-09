Канадцы построят в Украине солнечную электростанцию

Компания TIU, которая находится в собственности инвестиционной компании из Канады, объявила о начале строительства солнечной электростанции на территории Никопольского завода ферросплавов.
Мощность солнечной электростанции будет достигать 10 МВт, информирует replyua.net со ссылкой на НВ Бизнес. В пресс-релизе компании говорится о том, что компания уже приступила к строительству. Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим в Украине предприятием по производству ферромарганца. Напомним, что за последние несколько лет в Украине построили множество электростанций, и недавно одна из таких станций появилась во Львовской области.
Также стало известно, что в Винницкой области совсем скоро сдадут в аренду более 110 гектаров земли для реализации инвестпроекта в 30 миллионов евро по строительству солнечных электростанций. Ранее одна из компаний Норвегии дала согласие на возведение двух солнечных электростанций в Украине, мощность которых будет достигать 60 МВт. Помимо этого, строительство таких станций планируется и в Чернобыльской зоне.