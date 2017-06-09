Участниками форума бывшего министра Януковича были люди Гройсмана и Порошенко

На своей странице в соцсети Facebook Наталья Седлецкая, журналистка «Радио Свобода», автор телевизионной программы «Схемы. Коррупция в деталях», опубликовала фотографию, на которой видно, что ныне действующий вице-премьер и руководитель налогового комитета Верховной Рады стоят рядом с бывшим министром времен Виктора Януковича, о чем сообщает replyua.net.
«Вы также это видите? 2 июня 2017 года, Монако. На снимке – экс-глава Минэкологии Николай Злочевский. Он – один из тех, кому удалось обогатиться во времена президентства Виктора Януковича благодаря доступу к недрам государства. А на фото рядом с ним – непосредственно правая рука Владимира Гройсмана, вице-премьер-министр Владимир Кистион и сама Нина Южанина, в свое время занимающая должность главного бухгалтера «5 канала» Петра Порошенко, а ныне – народный депутат от БПП, которая руководит налоговым комитетом парламента», - отмечает журналистка.
В то же время, Седлецкая отметила, что они «как-то скромно позиционируют на камеры, будто бедные родственники на празднике хозяина жизни в малиновом пиджаке».