Климкин: встреча Порошенко и Макрона состоится в самое ближайшее время

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, заявил о том, что личная встреча Эммануэля Макрона и Петра Порошенко состоится в самое ближайшее время. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало в эфире 112 Украина.
«На самом деле, если бы не было нормандского формата, сегодня мы бы могли находиться в совершенно иной ситуации. Сейчас идут очень интенсивные консультации с нашими немецкими и французскими друзьями. Я буквально пару дней назад разговаривал с новым французским министром иностранных дел, и мы планируем встречу в ближайшее время. Не исключено, что произойдет даже трехсторонняя встреча – одновременно с немецким министром иностранных дел», подчеркнул глава МИД.
По его словам, эти переговоры состоятся совсем скоро, но перед тем, как продвинуться, необходимо достичь стопроцентной координации. Напомним, что ранее уже поступала информация о том, что в самое ближайшее время глава Украины планирует провести встречи с Ангелой Меркель, немецким канцлером, и Эммануэлем Макроном, новым президентом Франции.