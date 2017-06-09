Климкин не исключил присоединения США к процессу урегулирования ситуации в Украине

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства, заявил о том, что в настоящий день Украина продолжает разрабатывать интересные решения для подключения Соединенных Штатов к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявление от Климкина прозвучало в эфире 112 Украина. «К сожалению, без согласования с нашими друзьями сказать не могу, но мы работаем в режиме действительно реального времени... Там есть очень креативные решения, может, в ближайшее время вы услышите», подчеркнул глава МИД. Также он отметил, что власти Украины прекрасно знают о том, что без участия США в процессе урегулирования мир на Донбассе наступит нескоро.
Нужно отметить, что недавно Мари Йованович, посол США в Украине, заявляла, что Вашингтон пересмотрит свою политику в отношении Украины, особенно в том, что касается участия США в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.