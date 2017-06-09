Супрун розповіла, що буде з неприйнятим в ВРУ законопроектом щодо медичної реформи

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повідомила, що буде з законопроектом № 6239, який в Верховній Раді під час засідання 8 червня не прийняли, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Слід відмітити, що для впровадження медичної реформи парламентарі мають ухвалити два законопроекти. Один з них, а саме №6327, яким передбачено, що громадянам надаються гарантії щодо надання пакету медичних послух і ліків за кошт держави, було прийнято за основу 8 червня. Але інший, №6329, який стосується внесення змін до бюджету для фінансування реформованої медичної системи, не набрав необхідної кількості голосів для ухвалення
Супрун повідомила, що неприйнятий законопроект перевнесуть на розгляд до українського парламенту. Вона наголосила, що важливість цього документу полягає в тому, що зазначені зміни дозволяють профінансувати реформу, а без цього законопроекту не вдасться досягти ніяких змін. Крім того, очільниця МОЗ наголосила, що важливо, аби Верховна Рада ухвалила зазначений закон до кінця нинішньої парламентської сесії.